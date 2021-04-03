Черная магия и колдовство: возможности, кому подходит, самые распространенные черные ритуалы

Некоторые люди полагают, что черная магия несет в себе только зло. Ее называют так по той причине, что манипуляции проводятся с какими-то биологическими субстратами, которые несут человеческую энергетику. Обычно их проводят в местах, где обитают души и духи – на кладбищах, перекрестках.

Вместе с тем, черная магия обладает бОльшей силой, чем белая, и более эффективно справляется с какой-то болезнью, сглазом, порчей.

Черная магия как великое искусство

Черную магию можно считать своеобразным великим искусством. С ее помощью улучшается или ухудшается качество жизни. Люди, которые занимаются этим, называются еще колдунами, чародеями, волшебниками. Над различными объектами с помощью этих необычных методов устанавливается контроль. Все они основаны на контакте с темными силами, воздействующими на различные объекты или человека. Такое разграничение существовало не всегда, а возникло лишь с появлением Вуду.

Эта разновидность магии выбирается не потому, что предпочитают добро или зло. Выбором движет вера в то, что личность обладает могуществом. Она не признает ни добра, ни зла, а стоит выше всего этого. Эта сила имеет темный цвет и основана на желании контролировать, управлять, обладать.

Раньше говорили, что эта разновидность выбирается людьми, готовыми к заключению контракта с самим дьяволом. За это они обречены на одиночество, неодобрение своего поведения со стороны других людей. Они постоянно общаются с духами и не могут освободиться от этого. Проще говоря, черный маг – это пленник, который не принадлежит самому себе.

На что способна чёрная магия

Тёмный маг может запросто наслать порчу, проклясть душу, приворожить кого-то против собственной воли, но он может также снять чары и спасти жизнь человека. Настоящий эксперт в тёмных искусствах может вылечить болезнь, исцелить душевную боль, а также снять проклятие, вызванное чужими злыми помыслами. Мало того, некоторые ритуалы для поднятия материального благосостояния возможны только благодаря чёрной магии.

Мастера чёрной магии способны справиться практически с любой задачей. Например, они могут наслать порчу, и жертва упадет от истощения физических и душевных сил. Очень часто человек заболевает ввиду ослабления организма, а если порча была сильная, то даже белый маг не сможет помочь, пока не раздобудет предметы, с помощью которых была наложена порча.

Кроме того, при помощи чёрной магии можно развеять любовную тоску, насланную тёмным магом. Если дорогой вашему сердцу человек резко поменял своё отношение: постоянно витает в облаках, часто игнорирует вас и даже готов расстаться без веской причины — значит, пора проконсультироваться с экспертом в чёрной магии. Отворотное заклинание развеет душевные терзания вашей половинки и восстановит прежние отношения.

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Черная магия и ритуалы

Любой вид магии всегда предполагает какие-то определенные действия. Любое желание должно иметь эмоциональное подтверждение, волеизъявление и совершение каких-то действий. Именно поэтому любой колдовской ритуал можно представить в виде набора определенных действий. Их направляют другому человеку, не спрашивая на это разрешения. Обычно это используется для того, чтобы нанести ему вред.

Те слова, которые произносит черный маг, сопряжены с негативной энергией. Они способны подчинить волю человека, в отношении которого предпринимается магическая атака. Совершая определенные действия, маг материализует мысли, закрепляя их в плане энергетики. Результат будет зависеть от того, насколько могуществен сам маг, колдун. Но при этом не стоит забывать о возможности ответного удара и защите.

Темные магические ритуалы могут существовать в следующих видах.

Энергетический удар

На биополе человека осуществляется энергетическая атака. Результатом становится возникновение заболевания, иные негативные последствия. Одним словом, имеет место воздействие на психику человека.

Энергетические удары существуют в нескольких разновидностях:

Удары ментального вида. При этом от мага требуются огромные усилия.

Удар астрального вида. Удары направлены в отношении астральных тел.

Удары эгрегорного вида. Используется энергия при подключении к определенному эгрегору.

Вампиризм

Это наиболее простой вид. При нем от мага не требуются значительные энергетические затраты. Предполагается кратковременный контакт с жертвой, которая подвергается атаке.

Магические удары

Это своеобразные магические манипуляции. Обязательное условие – наличие сильной концентрации с четкой направленностью энергетики. Все это подкрепляет соответствующая атрибутика, например, шар.

Колдовские ритуалы

Существуют и различные магические ритуалы. Наибольшей популярностью пользуются следующие виды:

«Черное венчание». Имеется сходство с церковным обрядом, но при этом привлекаются темные силы. Проводится одноразово, как правило, на кладбищенской территории. Приворот очень сильный, действует всю жизнь. Ритуалы на кладбище с использованием потусторонних сил и душ покойников. Всегда необходим откуп и использование оберегов. Привороты с куклами. Это манипуляции, где используется чучело, которое изготавливают из материалов, принадлежащих привораживаемому человеку. Магом кукла и жертва связываются невидимой нитью. Егильет. Жертва и заказчик связываются сексуальной основой. Это является своеобразной защитой от измен второй половинки. Эффективность сохраняется на протяжении года. Использование биологических материалов в различных ритуальных действиях. Это касается слюны, крови, волос, иных биологических субстратов. Приворот Беса. В нем принимают участие демонические сущности. Приворот всегда проводят в присутствии защитного оберега. Провести его может только хорошо подготовленный специалист.

Ассортимент черной магии имеет большое количество заговоров. Они представляют собой тексты небольшого объема с фольклорным наполнением. Они отличаются яркой своеобразной семантикой, структурой и языком. Но даже сильнейший заговор является лишь частью различных магических обрядов.

Погостное колдовство, заклятие крови, призыв тёмных духов — эти действия издавна ассоциируются у многих людей со злыми силами и вызывают отвращение и страх. Однако чёрная магия не есть зло сама по себе.

Как провести ритуал чёрной магии

Чёрная магия, в отличие от белой магии, имеет иные условия для проведения ритуалов. Сила тёмных ритуалов достигает своего апогея в полночь. Поэтому тёмные маги предпочитают действовать именно ночью. Лучше всего подойдёт место с тёмной энергетикой.

Если вы выбрали кладбище местом проведения ритуала, подавите свой страх, иначе сами станете уязвимы перед тёмными силами. Читать заклинание нужно чётким и уверенным голосом.

В домашних условиях нужны свои приготовления перед ритуалом: если в доме есть иконы, их следует прикрыть, ну а если вы носите крест на шее, то лучше его снять и убрать подальше. Заклинание можно читать громким голосом или вполголоса.

Для большей эффективности храните в секрете заклинания, что вы читали и ритуалы, которые применяли. Иначе другой тёмный маг легко найдёт контрзаклинание или того хуже — повернёт силу заклятья против вас самих.

Как навести порчу

Рассмотрим наиболее распространённый способ наведения порчи — вольт. Для этого необходимо собрать частицы плоти жертвы: волосы, ногти, кровь. Конечно, проще всего достать волосы.

Вольт можно сделать из воска или вымоченного куска хлеба. Затем нужно придать ему образ вашей жертвы. Чем больше будет сходство, тем лучше. Финальным штрихом будет придание ему энергетики человека, на которого наводится порча. Для этого нужно добавить те самые частицы плоти, что мы собирали раньше. Когда вольт готов, можно приступить к мести.

Итак, чёрная магия коварна и опасна, она больше всего подойдёт тем, кто хочет причинить реальную боль или урон своему недругу. Однако она просто орудие в руках мага, и только от него зависит, принесёт ли магия вред или защитит чью-то жизнь.

Кому можно заниматься черной магией

В этом видео вы узнаете:

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Чем опасна черная магия

Черная магия входит в число семи смертных грехов. Расплата: что ждет заказчика и исполнителя?

Видео рассказывает о том, куда ведут каналы от магов? Любых магов. Нет разделения на черную и белую – и то и другое нарушает закон свободной воли. Как выглядит любой обряд, гадание и воздействие и как это работает?

Дело в том, что деньги за услугу магического воздействия – это еще не все, чем платит заказчик. Никто не говорит о том, как искажает этот поступок судьбу самого заказчика.

Кто выполняет заказы? Думаете, что люди реально меняются сами под воздействием? Нет) Почему на многих магов не действует возмездие? Как работает приворот на тонком плане? Почему мужчины “не видят” свои семьи под приворотом? Как выглядит защита мага от кармы и можно ли ее деактивировать?

Все ответы в этом видео:

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